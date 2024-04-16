Это привело к тому, что игра исчезла из библиотек игроков, которые приобрели её за последние 10 лет

Ubisoft вновь оказалась в центре внимания, на этот раз из-за решения закрыть серверы популярной мультиплеерной гонки The Crew. Это привело к тому, что игра исчезла из библиотек игроков, которые приобрели её за последние 10 лет. Ранее игру ещё можно было запустить, несмотря на отключенные серверы, но теперь даже эта возможность была отнята.

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Это решение вызвало недовольство среди сообщества игроков, особенно в свете предложений блогера Росса Скотта, который выступил против так называемого "убийства видеоигр" издателями. Он призвал к тому, чтобы игрокам предоставлялись инструменты для самостоятельного поддержания игр, которые больше не интересуют издателей. Это предложение было сделано на фоне закрытия серверов The Crew, что стало поводом для обсуждения данной проблемы.

В ответ на действия Ubisoft, энтузиасты на Reddit уже начали работу над созданием эмуляторов серверов для The Crew, стремясь сохранить игру живой вопреки решению компании. Это действие со стороны сообщества подчеркивает важность сохранения цифрового наследия и прав игроков на доступ к контенту, за который они заплатили.

Таким образом, ситуация вокруг The Crew ставит перед Ubisoft и всей игровой индустрией вопросы о ценности игрового контента, правах игроков и будущем цифровых развлечений. Будет ли Ubisoft пересматривать свою политику в отношении серверов и лицензий, или же игроки должны привыкнуть к мысли, что их цифровые покупки могут быть в любой момент отозваны? Время покажет, как разрешится эта дилемма, но одно ясно: сообщество игроков готово бороться за свои права и за сохранение игр, которые они полюбили.