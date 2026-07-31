Связано это с обеспокоенностью корпоративных клиентов относительно роста цен на ИИ

OpenAI объявила о значительном снижении цен на свои небольшие и средние модели искусственного интеллекта (ИИ), реагируя на растущую обеспокоенность корпоративных клиентов стоимостью использования ИИ. Компания уменьшила стоимость модели GPT-5.6 Luna на 80%, а модели Terra – на 20%, сохранив прежние тарифы только для флагманской Sol. Источник изображения: Reuters

URL изображенияТеперь обработка миллиона входных токенов в Luna обойдется в 0,20 доллара вместо прежнего 1 доллара, а цена для Terra снижена до 2 долларов за миллион токенов. В OpenAI объяснили решение повышением эффективности новых ИИ-моделей, что позволило существенно сократить вычислительные затраты без потери производительности. Компания рассчитывает, что более доступные тарифы ускорят внедрение ИИ в бизнесе и позволят клиентам использовать мощные модели для большего числа задач.

Решение принято на фоне усиливающейся конкуренции на рынке генеративного ИИ и растущего внимания компаний к окупаемости подобных инвестиций. Всё больше организаций пересматривают расходы на ИИ после перехода ИИ-стартапов к оплате по объёму использования (per-usage), из-за чего реальные счета нередко оказываются значительно выше ожидаемых. Порой наём сотрудников обходится дешевле, чем использование корпоративного ИИ.

Дополнительное давление на OpenAI оказывают более дешёвые решения китайских разработчиков и конкуренция с Anthropic.