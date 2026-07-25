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Nacvark
Anthropic объявила о выходе Opus 5: почти как Fable, но дешевле
В этот раз компания делала ставку на снижении стоимости ИИ при сохранении производительности
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Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Claude Opus 5, сделав ставку не на максимальную производительность, а на повышение эффективности и снижение стоимости использования.

Как сообщает Reuters, новая модель по своим возможностям приближается к флагманскому Claude Fable 5, однако обходится пользователям примерно вдвое дешевле. В компании отмечают, что Opus 5 предназначена прежде всего для повседневных рабочих задач, программирования и автоматизации офисных процессов, где важны баланс между производительностью и стоимостью вычислений. По словам руководителя продуктового направления Anthropic Дианны Пенн, выпуск Opus 5 отражает стремление компании сделать передовые ИИ-модели доступнее для более широкого круга пользователей без существенной потери качества.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНовая ИИ-модель стала развитием Claude Opus 4.8, представленной в мае, и получила заметные улучшения в производительности при сохранении прежней ценовой политики. Anthropic утверждает, что Opus 5 лучше справляется с программированием, анализом данных и выполнением сложных рабочих задач, одновременно требуя меньше вычислительных ресурсов. В ходе внутренних испытаний разработчики также зафиксировали, что ИИ-модель менее склонна к эксплуатации киберуязвимостей и хуже поддаётся попыткам злоумышленников заставить её выполнять потенциально опасные действия. Благодаря этому для Opus 5 используются менее жёсткие защитные ограничения, чем для более мощной модели Fable 5, выпуск которой ранее сопровождался временными ограничениями после опасений властей США относительно возможного использования её возможностей в интересах иностранных военных структур.

В Anthropic считают, что большинству компаний и разработчиков именно Opus 5 станет оптимальным выбором благодаря сочетанию производительности и стоимости, тогда как Claude Fable 5 остаётся инструментом для длительных автономных проектов, требующих максимальных возможностей ИИ.

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Стоит также отметить, что Opus 5 входит в подписку Pro за 20 долларов США, в то время как Fable требует либо статус Max (около 125 долларов США с учётом налогов) или плату по факту использования. Последнее не по карману даже профильным пользователям, поскольку один день работы с Fable 5 может обойтись спокойно в сумму до 300 долларов США (от 10 до 40 долларов США за запрос в зависимости от контекста).

#anthropic #claude #fable #opus #claude opus
Источник: reuters.com
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