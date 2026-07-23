Компания также инвестирует $5 млрд в Anthropic

Американский производитель полупроводников AMD объявил о масштабном стратегическом партнёрстве с разработчиком искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic. В рамках соглашения AMD инвестирует в компанию до 5 миллиардов долларов, а также поставит ей ИИ-серверы общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияAnthropic, создавшая семейство моделей Claude, закупит до 2 гигаватт вычислительных мощностей на базе новейших ускорителей AMD Instinct MI450. Поставки начнутся в первой половине 2027 года. Часть оборудования будет размещена в собственных дата-центрах компании, а часть – у облачных провайдеров и операторов специализированных ИИ-центров обработки данных.

Кроме того, инженерные команды AMD и Anthropic уже совместно работают над оптимизацией аппаратного и программного обеспечения, а инструменты Claude будут использоваться внутри AMD для разработки новых продуктов.

Инвестиции AMD будут осуществляться поэтапно и зависеть от выполнения ключевых этапов развёртывания инфраструктуры. Такой подход позволяет разработчикам ИИ гарантировать доступ к вычислительным ресурсам, а производителям оборудования – обеспечить долгосрочный спрос на свою продукцию.