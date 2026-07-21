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Nacvark
Anthropic выплатит $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав
Компания заключила мировое соглашение с группой авторов, подавших против неё коллективный иск
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Федеральный суд в Сан-Франциско окончательно утвердил мировое соглашение между разработчиком искусственного интеллекта  (ИИ)Anthropic и группой авторов, обвинявших компанию в незаконном использовании книг для обучения искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI. Общая сумма компенсации составит 1,5 миллиардов долларов, что делает соглашение крупнейшим в истории США по делу о нарушении авторских прав.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСудья Арасели Мартинес-Ольгин отклонила возражения части истцов, которые считали выплаты недостаточными, и признала достигнутый компромисс справедливым и соответствующим интересам участников коллективного иска. Иск был подан группой писателей, утверждавших, что Anthropic использовала миллионы книг без разрешения правообладателей для обучения своего ИИ-чат-бота Claude AI.

На участие в программе компенсаций подали заявки почти 120 тысяч авторов и других правообладателей, охватывающих более 480 тысяч произведений, включённых в соглашение. Решение считается важным прецедентом для всей индустрии генеративного ИИ, которая сталкивается с растущим числом судебных исков со стороны авторов, издателей, музыкальных компаний и владельцев других объектов интеллектуальной собственности.

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С подобными обвинениями также столкнулись OpenAI и Google, но они продолжают судебные разбирательства. Решение по делу Anthropic может стать прецедентным в этом вопросе и определить размеры выплат в будущих мировых соглашениях между авторами и ИИ-стартапами.

#anthropic #авторские права
Источник: reuters.com
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