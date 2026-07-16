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Nacvark
Apple получила разрешение на запуск Apple Intelligence в Китае
Компании пришлось для этого сотрудничать с местным рынком
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Персональная система генеративного искусственного интеллекта (ИИ), интегрированная в iOS, iPadOS и macOS, получила регистрацию в Управлении по делам киберпространства Китая (CAC). Это открывает путь к её интеграции в Китае, на долю которого приходится существенная часть производства iPhone.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСогласно требованиям китайского законодательства, все крупные ИИ-модели и сервисы должны пройти государственную регистрацию до их вывода на рынок. Одобрение регулятора стало ключевым этапом для Apple, которая несколько месяцев адаптировала свои ИИ-функции под местные требования.

Для работы Apple Intelligence в Китае компания привлекла местных технологических партнёров. По данным Reuters, функции сервиса будут использовать возможности ИИ-моделей Alibaba Qwen, а также разработки Baidu. В Alibaba официально подтвердили, что модель Qwen будет интегрирована в Apple Intelligence на устройствах с iOS, iPadOS, macOS и visionOS, предназначенных для китайского рынка.

Точная дата запуска Apple Intelligence в стране пока не объявлена, но регистрация означает, что основные регуляторные препятствия устранены. Выход сервиса может стать важным фактором для укрепления позиций Apple на крупнейшем в мире рынке смартфонов, где отсутствие фирменных ИИ-функций снижало привлекательность новых моделей iPhone по сравнению с китайскими решениями.

#apple #китай #apple intelligence
Источник: reuters.com
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