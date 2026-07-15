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В Нью-Йорке запретили строительство новых дата-центров
Это первый штат в США, пошедший на такую меру
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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул официально подписала указ, приостанавливающий выдачу разрешений на строительство новых центров обработки данных. Соответствующий мораторий был введён на фоне стремительно растущего спроса на искусственный интеллект (ИИ), который привёл к росту энергопотребления. При этом пока мера временная – сроком один год.Источник изображения: Reuters
URL изображенияМораторий распространяется на дата-центры с энергопотреблением от 50 мегаватт, то есть теоретически окно для строительства осталось. Однако уровень ограничений фактически блокирует строительство крупных дата-центров для ИИ, поэтому в какой-то мере это приостановит новые проекты. Сам шаг является первым подобным прецедентом в США.

За время действия моратория власти намерены разработать новые стандарты размещения и эксплуатации подобных объектов, чтобы оценить их влияние на местные сообщества и коммунальную инфраструктуру. По словам Хокул, развитие технологий не должно происходить за счёт роста счетов за электроэнергию, истощения запасов воды или ухудшения качества жизни жителей.

Кроме того, власти рассматривают возможность отмены налоговых льгот для операторов крупных вычислительных комплексов и введения дополнительных требований к их энергообеспечению, включая использование собственных источников генерации.

#сша #нью-йорк
Источник: reuters.com
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