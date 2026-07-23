По данным Reuters, госсекретарь США старается развеять теорию о ненадёжности американских технологий из-за влияния Белого дома на них

Государственный секретарь США Марко Рубио (Marco Antonio Rubio) распорядился американским дипломатам по всему миру активнее опровергать утверждения о существовании у США своеобразной «кнопки отключения» для американских технологий. Как сообщает Reuters со ссылкой на служебную документацию, распоряжение стало ответом на международную критику после недавнего решения администрации Дональда Трампа временно ограничить иностранным пользователям доступ к самым передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) компании Anthropic. Источник изображения: Reuters

URL изображения Такое решение вызвало опасение, что Вашингтон способен в любой момент лишить партнёров доступа к критически важным цифровым технологиям. В документе, разосланном американским посольствам, дипломатам рекомендовано объяснять, что обязательное тестирование новых ИИ-моделей и временные ограничения на их распространение не являются «кнопкой отключения» и не означают полного контроля государства над продукцией технологических компаний.

Кроме того, Рубио призывает выступать против инициатив по развитию «цифрового» и «ИИ-суверенитета», которые предполагают ограничение влияния американских технологических компаний на зарубежных рынках. В качестве аргумента предлагается подчёркивать надёжность американской инфраструктуры, безопасность цепочек поставок и технологическое лидерство США. Проще говоря, дипломаты будут убеждать союзников в том, что развитие национальных технологий в партнёрстве с американцами – не лучшее решение, ведь они могут просто положиться в этом вопросе на США.

Как отмечает Reuters, в Европе подобные разъяснения воспринимают скептически. После временной блокировки доступа к моделям Anthropic ряд европейских политиков вновь призвал ускорить создание собственного ИИ, который не будет подвержен влиянию американских властей.