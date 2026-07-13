Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США смягчают экспортные ограничения на поставки ИИ-чипов и БПЛА в ОАЭ
Об этом сообщает издание Financial Times
реклама

В Белом доме готовятся ослабить экспортные ограничения на поставки чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Financial Times.Источник изображения: ChatGPTСмягчение ограничений позволит американским компаниям поставлять в ОАЭ высокопроизводительные ИИ-ускорители и отдельные виды технологий двойного назначения, которые ранее подпадали под строгий экспортный контроль. В Белом доме рассчитывают, что такой шаг укрепит позиции США в регионе и одновременно снизит зависимость стран Ближнего Востока от китайских поставщиков оборудования.

ОАЭ в последние годы активно инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ-инфраструктуры, строительство дата-центров и создание национальных вычислительных мощностей. Крупнейшие американские технологические компании уже объявили о проектах в стране, рассматривая её как будущий региональный центр обработки данных и разработки сервисов на базе ИИ.

При этом Вашингтон намерен сохранить механизмы контроля за использованием экспортируемых технологий. Американские власти рассчитывают, что новые правила позволят одновременно поддержать союзников, расширить присутствие США на быстрорастущем рынке ИИ и минимизировать риск попадания критически важных технологий к стратегическим конкурентам, включая Китай.

#сша #искусственный интеллект #бпла #оаэ
Источник: ft.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки

Популярные статьи

Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter