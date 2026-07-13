Об этом сообщает издание Financial Times

В Белом доме готовятся ослабить экспортные ограничения на поставки чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Financial Times. Источник изображения: ChatGPTСмягчение ограничений позволит американским компаниям поставлять в ОАЭ высокопроизводительные ИИ-ускорители и отдельные виды технологий двойного назначения, которые ранее подпадали под строгий экспортный контроль. В Белом доме рассчитывают, что такой шаг укрепит позиции США в регионе и одновременно снизит зависимость стран Ближнего Востока от китайских поставщиков оборудования.

ОАЭ в последние годы активно инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ-инфраструктуры, строительство дата-центров и создание национальных вычислительных мощностей. Крупнейшие американские технологические компании уже объявили о проектах в стране, рассматривая её как будущий региональный центр обработки данных и разработки сервисов на базе ИИ.

При этом Вашингтон намерен сохранить механизмы контроля за использованием экспортируемых технологий. Американские власти рассчитывают, что новые правила позволят одновременно поддержать союзников, расширить присутствие США на быстрорастущем рынке ИИ и минимизировать риск попадания критически важных технологий к стратегическим конкурентам, включая Китай.