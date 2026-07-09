Это не простой парашют, а целая система, предотвращающая аварийное падение квадракоптера

Компания DJI анонсировала AP100 – первую фирменную парашютную систему для промышленного беспилотника Matrice 400. Система предназначена для защиты самого дрона, полезной нагрузки и людей на земле в случае возникновения аварийной ситуации.

Система устанавливается в задней части Matrice 400, весит около 935 граммов и сокращает время полёта примерно на шесть минут, сохраняя при этом максимальную взлётную массу Matrice 400 на уровне 15,8 кг. AP100 оснащён независимой системой питания, собственным контроллером и резервированными каналами связи, благодаря чему продолжает контролировать состояние беспилотника даже при отказе основных систем. Источник изображения: DJIПри обнаружении критической неисправности парашют автоматически раскрывается менее чем за 0,6 секунд, а встроенная система аварийного отключения двигателей предотвращает запутывание строп. Скорость снижения после раскрытия не превышает 5 метров в секунду, что значительно уменьшает риск повреждения оборудования и окружающей инфраструктуры.

Система поддерживает как автоматическое, так и ручное срабатывание через приложение DJI Pilot 2. После раскрытия парашют в течение часа подаёт световые и звуковые сигналы, облегчая поиск беспилотника и предупреждая находящихся поблизости людей о снижении дрона. AP100 соответствует классу защиты IP55 и сохраняет работоспособность при температурах от -20 до -50 °C, что позволяет использовать его в сложных погодных условиях.