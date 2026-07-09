Аппарат приступил к передаче данных, собранных во время полёта по поясу Койпера

Космический аппарат NASA New Horizons успешно вышел из режима гибернации после самой продолжительной «спячки» за всё время своей миссии. Автоматическая система пробуждения сработала штатно, а специалисты подтвердили, что все основные системы аппарата функционируют нормально. Теперь зонд готов приступить к передаче на Землю научных данных, собранных во время полета по поясу Койпера – удаленной области Солнечной системы за орбитой Плутона. Источник изображения: NASAНа момент пробуждения New Horizons находится примерно в 9,5 миллиардах километров от Земли. За время 321-дневной гибернации аппарат продолжал движение по заданной траектории, сохраняя работоспособность всех ключевых систем и периодически отправляя служебные сигналы, подтверждающие исправное состояние оборудования. Использование режима «спячки» позволяет существенно экономить энергию бортовых систем и снижать нагрузку на сеть дальней космической связи NASA.

В ближайшие месяцы специалисты NASA начнут получать научную информацию, собранную во время путешествия по поясу Койпера. Эти данные помогут исследовать распределение космической пыли, особенности солнечного ветра и свойства межпланетной среды на огромном удалении от Солнца. Несмотря на завершение исторических миссий по изучению Плутона в 2015 году и объекта Аррокот в 2019 году, аппарат продолжает выполнять важные исследования внешних границ Солнечной системы.

Миссия New Horizons остаётся одной из самых продолжительных в истории планетных исследований NASA. Инженеры рассчитывают, что аппарат продолжит научную работу еще несколько лет, пока его радиоизотопный источник питания обеспечивает достаточный уровень энергии. Собранные данные позволяют ученым лучше понять структуру и эволюцию окраин Солнечной системы, где до сих пор сохраняется множество неизученных объектов.