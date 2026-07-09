Космический аппарат NASA New Horizons успешно вышел из режима гибернации после самой продолжительной «спячки» за всё время своей миссии. Автоматическая система пробуждения сработала штатно, а специалисты подтвердили, что все основные системы аппарата функционируют нормально. Теперь зонд готов приступить к передаче на Землю научных данных, собранных во время полета по поясу Койпера – удаленной области Солнечной системы за орбитой Плутона.На момент пробуждения New Horizons находится примерно в 9,5 миллиардах километров от Земли. За время 321-дневной гибернации аппарат продолжал движение по заданной траектории, сохраняя работоспособность всех ключевых систем и периодически отправляя служебные сигналы, подтверждающие исправное состояние оборудования. Использование режима «спячки» позволяет существенно экономить энергию бортовых систем и снижать нагрузку на сеть дальней космической связи NASA.
В ближайшие месяцы специалисты NASA начнут получать научную информацию, собранную во время путешествия по поясу Койпера. Эти данные помогут исследовать распределение космической пыли, особенности солнечного ветра и свойства межпланетной среды на огромном удалении от Солнца. Несмотря на завершение исторических миссий по изучению Плутона в 2015 году и объекта Аррокот в 2019 году, аппарат продолжает выполнять важные исследования внешних границ Солнечной системы.
Миссия New Horizons остаётся одной из самых продолжительных в истории планетных исследований NASA. Инженеры рассчитывают, что аппарат продолжит научную работу еще несколько лет, пока его радиоизотопный источник питания обеспечивает достаточный уровень энергии. Собранные данные позволяют ученым лучше понять структуру и эволюцию окраин Солнечной системы, где до сих пор сохраняется множество неизученных объектов.