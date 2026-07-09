В перспективе квантовые технологии могут взломать шифрование крупных блокчейнов

Компании, работающие на рынке криптовалют, начали ускоренную подготовку к эпохе квантовых вычислений, которые в будущем могут поставить под угрозу существующие методы шифрования. По мнению экспертов, чьи слова приводит издание Reuters, развитие квантовых компьютеров идёт быстрее, чем ожидалось ранее, а первые системы, способные взломать современные криптографические алгоритмы, могут появиться уже к концу десятилетия. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОсновная опасность заключается в том, что большинство блокчейн-сетей, включая Bitcoin и Ethereum, используют криптографию на основе эллиптических кривых. Достаточно мощный квантовый компьютер сможет подобрать закрытые ключи значительно быстрее традиционных вычислительных систем, что создаст риск кражи цифровых активов и компрометации криптовалютных кошельков. Аналитики предупреждают, что часть злоумышленников уже может собирать зашифрованные данные в расчёте расшифровать их после появления необходимых технологий.

В ответ на потенциальную угрозу криптокомпании начинают внедрять постквантовые алгоритмы шифрования и разрабатывать планы модернизации своих сетей. Такой переход потребует масштабных изменений в программном обеспечении, увеличения вычислительных ресурсов и согласования обновлений между тысячами участников децентрализованных экосистем. Некоторые проекты уже тестируют квантово-устойчивые решения, тогда как другие рассчитывают завершить миграцию лишь к 2029 году.

Пока подобный сценарий является их гипотетическим и потенциально угрожающим, но, как подчёркивают эксперты, на это нельзя закрывать глаза сейчас и откладывать подготовку.