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Nacvark
Amazon выпустит облигации на $25 млрд для финансирования ИИ
Это не первый случай, когда крупная технологическая компания ищет способы профинансировать инвестиции в ИИ посредством долговых обязательств
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Компания Amazon планирует привлечь не менее 25 миллиардов долларов посредством размещения долларовых облигаций. Полученные средства будут направлены на финансирование масштабной программы развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), а также на общекорпоративные цели, включая капитальные расходы и рефинансирование части существующего долга.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным Reuters, выпуск вызвал высокий интерес инвесторов: совокупный спрос на бумаги достиг около 62 миллиардов долларов, что значительно превышает заявленный объём размещения. Новый выпуск включает восемь траншей облигаций с фиксированной и плавающей ставкой. Сроки обращения бумаг варьируются от 2029 до 2066 года. Организаторами сделки выступают Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.

Впрочем, это уже не первое крупное привлечение капитала Amazon в текущем году. Компания ранее успешно разместила облигации на 37 миллиардов долларов, также объяснив необходимость сделки увеличением инвестиций в развитие облачной инфраструктуры и ИИ-технологий.

Аналитики отмечают, что Amazon стала частью общей тенденции среди крупнейших технологических корпораций, которые все активнее используют долговой рынок для финансирования дорогостоящих проектов в сфере ИИ. Совокупные расходы Amazon, Alphabet, Microsoft и других компаний на ИИ в 2026 году могут превысить 700 миллиардов долларов – значительно больше средств, чем у этих компаний есть в свободном обращении.

#искусственный интеллект #amazon
Источник: reuters.com
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