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Nacvark
Google смоделировала подписание Декларации о независимости США с помощью ИИ
Компания опубликовала рекламный видеоролик, где хотела показать, на что способны инструменты Google Workspace
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Компания Google ко дню 250-летия независимости США опубликовала сатирический рекламный ролик, в котором задалась вопрос, какой могла быть Декларация о независимости США, если бы у отцов-основателей был доступ ко всем инструментам Google Workspace.Источник изображения: GoogleВ видео показано, как этот процесс мог бы выглядеть в цифровой среде. Google Docs можно было бы использоваться для совместного редактирования текста, внесения правок в реальном времени, а также скрытию документа от короля Великобритании Георга III. С помощью Google Meet и Calendar отцы-основатели могли бы назначать и проводить встречи.

В то же время искусственный интеллект Gemini AI мог бы нарисовать дизайн большой печати США, а также формулировать ответы для британского короля. Финальное подписание документа могло бы состояться с помощью функции электронной подписи eSignature от Google.

Своим роликом Google хотела продемонстрировать обширность собственной экосистемы, которая обладает всеми инструментами, чтобы упростить рабочие задачи, особенно, когда речь заходит о работе с документами и обсуждением процесса.

#сша #google
Источник: youtu.be
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