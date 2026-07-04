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Nacvark
Tesla запускает беспилотное роботакси в Майами
Компания продолжает расширять сеть беспилотных роботакси
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Tesla объявила о запуске сервиса беспилотных роботакси в Майами, продолжая расширять сеть автономных перевозок на территории США. Новый город стал следующим этапом реализации стратегии компании, которая делает ставку на технологии искусственного интеллекта и автономного вождения как ключевые направления дальнейшего роста.Источник изображения: Reuters
URL изображенияУслуги роботакси уже доступны жителям Майами. Перевозка пассажиров по-прежнему происходит в присутствии оператора, который может вмешаться в управление в экстренных ситуациях.

Генеральный директор Tesla Илон Маск ранее заявлял, что ожидает более широкого распространения полностью автономных автомобилей без участия человека уже во второй половине текущего года. Основное препятствие заключается в сертификации технологий.

В основе роботакси Tesla лежат собственные электрокары, а также программное обеспечение Full Self-Driving, которое в перспективе позволит перевозить пассажиров без вмешательства оператора. Среди конкурентов Tesla – Waymo от Google и Zoox от Amazon, которые также расширяют своё роботакси и имеют больший опыт его эксплуатации.

#tesla #майами
Источник: reuters.com
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