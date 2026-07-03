Компания стремится конкурировать со SpaceX и её Starlink

Amazon намерена запустить первую коммерческую версию своего спутникового интернета Leo уже до конца 2026 года. Компания объявила об этом после очередного успешного запуска 29 спутников, благодаря которому группировка на низкой околоземной орбите выросла почти до 400 космических аппаратов. Как известно, компания хочет конкурировать со SpaceX в области спутниковых услуг. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо словам руководителя проекта Криса Вебера, проведённых запусков уже достаточно для начала предоставления услуг первым пользователям. Сейчас специалисты продолжают выводить новые спутники на рабочие орбиты и тестировать систему. Первоначально сервис, как ожидается, станет доступен в высоких северных и южных широтах, после чего зона покрытия будет постепенно расширяться по мере увеличения спутниковой группировки.

В долгосрочной перспективе Amazon планирует развернуть более 3,2 тысяч спутников, обеспечив глобальный широкополосный доступ в интернет. Компания уже предлагает несколько вариантов пользовательских терминалов – от компактных устройств для домашних пользователей до более производительных решений для бизнеса и государственных органов.

Несмотря на прогресс, проект сталкивается с рядом трудностей. Запуск спутников осложняют задержки у партнёров по выведению аппаратов на орбиту: ракета New Glenn компании Blue Origin проходит доработку после аварии во время испытаний, а носитель Vulcan от United Launch Alliance временно не выполняет полёты из-за технических проблем. Тем не менее Amazon уже законтрактовала более сотни запусков, в том числе у своего конкурента SpaceX.