Сама Anthropic уже рассматривала расширение своего присутствия в ЕС

Власти Австрии призывают Европейский союз рассмотреть возможность размещения компании Anthropic на территории сообщества после того, как США ограничили доступ иностранных пользователей к наиболее передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) Fable и Mythos. С соответствующей инициативой выступил государственный секретарь Австрии по цифровизации Александер Прёлль, направив письмо еврокомиссару по технологиям Хенне Вирккунен. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо его мнению, Европа не должна оказаться в стороне от ключевых технологических инноваций из-за решений, принимаемых США. В письме Прёлль предложил изучить возможность стратегического присутствия Anthropic в Евросоюзе, обеспечив компании правовую определённость, доступ к европейскому рынку, капиталу и нормативной среде, соответствующей ее ценностям. При этом австрийский чиновник признал, что реализация подобной инициативы будет непростой и может вызвать скептицизм. Однако, по его словам, главный вопрос заключается в том, готова ли Европа самостоятельно формировать свое технологическое будущее или останется зависимой от решений других стран.

Как известно, не так давно Вашингтон ограничил пользователям за пределами США доступ к Mythos и Fable. Anthropic отключила эти ИИ-модели всем пользователям, но позже всё-таки возобновила доступ к Mythos крупных технологических компаниям из США.