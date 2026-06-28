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Nacvark
США могут разблокировать доступ к нашумевшей ИИ Fable 5
По данным Axios, решение могут принять уже на следующей неделе
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Компания Anthropic ведёт переговоры с представителями Белого дома относительно судьбы её передовой модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5, которая была отключена по распоряжению правительства США от 12 июня 2026 года. По данным Axios, компания может достичь договорённостей с американскими властями, которые приведут к разблокировке ИИ-модели уже на следующей неделе.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОжидается, что переговоры между сторонами продолжатся в течение выходных. Anthropic рассчитывает в ближайшее время восстановить доступ к Fable в рамках этих переговоров.

Несколько дней назад правительство США разрешило Anthropic предоставить доступ к Mythos 5 (полноценная версия Fable 5 без ограничений) доверенным американским компаниям. Вероятно, это может указывать на реальный шанс разблокировки ИИ-модели.

Fable 5 и Mythos 5 являются самыми передовыми ИИ-моделями в США, которые способны обнаруживать уязвимости в киберсистемах. Такие возможности вызывают обеспокоенность у американских властей по двум причинам – вероятность дистилляции ИИ-моделей китайскими компаниями и использование их во вредоносных целях.

#сша #anthropic #fable #fable 5
Источник: axios.com
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