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kosmos_news
РИА: Создание новых нефтяных месторождений занимает миллионы лет
Ученые Институт Карпинского в разговоре с РИА Новости рассказали, как быстро в мире появляется новая нефть, при этом возраст некоторых месторождений Западной Сибири оценивается почти в 150 миллионов лет.
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Ученые ведущего российского научно-исследовательского геологического института Карпинского рассказали о скорости появления в мире новой нефти. Сырье в недрах Земли формируется постоянно, но этот процесс очень длительный, и не стоит ожидать пополнения запасов в ближайшие годы или даже миллионы лет.Изображение: нейросеть qwen

Гендиректор института Павел Химченко пояснил, что нефтеобразование — это многомиллионный природный процесс, который человечество с нынешними технологиями ускорить не может. Именно поэтому данное сырье не может считаться возобновляемым ресурсом. Нефтяные запасы нужно беречь, добавил эксперт.

Сегодня специалисты имеют возможность достаточно точно определить возраст нефти и ее происхождение «по особым молекулам — биомаркерам». Химченко отмечает, что «возраст нефтяной свиты, которая питает большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142-147 миллионов лет».

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При этом, формирование нефти в комплексе слоев горных пород никогда не прекращается. Однако это очень медленный процесс, поэтому человечеству не стоит полагаться на быстрое пополнение нефтяных запасов, добавляет сотрудник института Елена Раевская.

Процесс превращения остатков древних организмов в ценное сырье начинается с того, что они оседают на дно водоемов, уходят в землю и под действием высокой температуры (50-150 °С) постепенно превращаются в субстрат нефти. Через тысячи лет эти отложения скапливаются, и образуется залежь нефти. Месторождение объединяет эти залежи.

#россия #наука #нефть #геология #полезные ископаемые #сырье
Источник: ria.ru
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