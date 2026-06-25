Разработчики утверждают, что он сопоставим с NVIDIA Blackwell

Компания OpenAI представила свой первый специализированный чип для искусственного интеллекта (ИИ) Jalapeño («Халапеньо»), созданный совместно с американским производителем полупроводников Broadcom. Разработка призвана укрепить вычислительную инфраструктуру компании, снизить зависимость от ИИ-ускорителей NVIDAI и сократить затраты на обработку запросов пользователей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовый процессор предназначен для вычислительных задач, то есть выполнения вычислений при генерации ответов ИИ-моделями, такими как ChatGPT. По словам главы Broadcom Хока Тана, по производительности Jalapeño сопоставим с чипами NVIDIA Blackwell и тензорными процессорами Google (TPU). В OpenAI заявили, что процессор оптимизирован для работы с большими языковыми моделями и рассчитан на поддержку будущих поколений ИИ.

В компании сообщили, что первые образцы уже проходят испытания в лабораториях OpenAI и успешно работают с моделью GPT-5.3-Codex-Spark. На проектирование чипа инженерам потребовалось около девяти месяцев, при этом для ускорения отдельных этапов разработки использовались инструменты искусственного интеллекта. Производством процессора занимается тайваньская TSMC, а серверные системы для него будет выпускать канадская Celestica.

OpenAI планирует начать использование Jalapeño в собственной инфраструктуре до конца 2026 года. В компании называют проект первым этапом долгосрочной стратегии по созданию нескольких поколений собственных ИИ-процессоров. Аналогичным путем ранее пошли Google и Amazon, которые также разрабатывают специализированные чипы для снижения зависимости от сторонних поставщиков вычислительного оборудования и оптимизации работы своих ИИ-сервисов. Решение кажется логичным, учитывая ажиотаж вокруг ИИ-ускорителей NVIDIA и цены на них.