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OpenAI представила первый собственный ИИ-чип, разработанный совместно с Broadcom
Разработчики утверждают, что он сопоставим с NVIDIA Blackwell
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Компания OpenAI представила свой первый специализированный чип для искусственного интеллекта (ИИ) Jalapeño («Халапеньо»), созданный совместно с американским производителем полупроводников Broadcom. Разработка призвана укрепить вычислительную инфраструктуру компании, снизить зависимость от ИИ-ускорителей NVIDAI и сократить затраты на обработку запросов пользователей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНовый процессор предназначен для вычислительных задач, то есть выполнения вычислений при генерации ответов ИИ-моделями, такими как ChatGPT. По словам главы Broadcom Хока Тана, по производительности Jalapeño сопоставим с чипами NVIDIA Blackwell и тензорными процессорами Google (TPU). В OpenAI заявили, что процессор оптимизирован для работы с большими языковыми моделями и рассчитан на поддержку будущих поколений ИИ.

В компании сообщили, что первые образцы уже проходят испытания в лабораториях OpenAI и успешно работают с моделью GPT-5.3-Codex-Spark. На проектирование чипа инженерам потребовалось около девяти месяцев, при этом для ускорения отдельных этапов разработки использовались инструменты искусственного интеллекта. Производством процессора занимается тайваньская TSMC, а серверные системы для него будет выпускать канадская Celestica.

OpenAI планирует начать использование Jalapeño в собственной инфраструктуре до конца 2026 года. В компании называют проект первым этапом долгосрочной стратегии по созданию нескольких поколений собственных ИИ-процессоров. Аналогичным путем ранее пошли Google и Amazon, которые также разрабатывают специализированные чипы для снижения зависимости от сторонних поставщиков вычислительного оборудования и оптимизации работы своих ИИ-сервисов. Решение кажется логичным, учитывая ажиотаж вокруг ИИ-ускорителей NVIDIA и цены на них.

#nvidia #искусственный интеллект #openai #broadcom
Источник: reuters.com
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