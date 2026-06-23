Компания делает ставку на массовое внедрение ИИ

Компания Oracle, являющаяся оператором центров обработки данных (ЦОД), активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в собственные системы, постепенно проводя кадровые сокращения. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официальную статистику, компания суммарно уволила уже более 20 тысяч человек. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ Oracle на момент 31 мая 2025 года работало около 161 тысяч человек, но на момент 2026 года количество уменьшилось до 141 тысячи сотрудников. Суммарно компания потратила на выходные пособия и другие расходы, связанные с реструктуризацией, примерно 1,84 миллиардов долларов. Речь идёт о выплатах, которые предлагают сотрудникам за увольнение.

В официальном заявлении компания объяснят корректировку численности персонала различными факторами, включая изменения в менеджменте и операционных процессах.

При этом, несмотря на экономию на зарплатах сотрудникам, времена для Oracle не самые лучшие, если судить из финансовых показателей компании. Расходы на расширение ЦОД продолжают расти, а сопутствующие траты вынуждают компанию залезать в долги. На этом фоне акции Oracke упали в стоимости на 10% только за этот год.