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Nacvark
NVIDIA продемонстрировала роботов для сборки ПК
Проект получил название ENPIRE и имеет открытый код
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Компания NVIDIA представила свой новый проект ENPIRE, представляющий по сути роботизированные платформы, оснащённые агентами искусственного интеллекта (ИИ), которые могут самостоятельно выполнять физические задачи. В данном случаи роботы самостоятельно устанавливают видеокарты и материнские платы, фактически собирая компьютеры.Источник изображения: NVIDIAНа опубликованном видео один из роботов смог подать видеокарту, в то время как другой помог вставить её в PCIe-разъём материнской плоты. В ролике также показаны сортировка мелких штырей, работа со стяжками и их разрезание.

ENPIRE представляет собой систему с открытым кодом, которая имеет полностью замкнутый цикл обучения без участия человека. Система сама моделирует сценарий, воплощает его и передаёт результат ИИ, который анализирует ошибки и меняет подход. Предполагается, что в будущем экспериментальный проект может набрать масштабы, которые позволят ему запускать автономные лаборатории для сборки электроники.

Эксперимент предусматривал использование различных ИИ-моделей, включая GPT-5.5, Claude Opus 4.7 и Kimi Code с Kimi K2.6. Чем больше роботов было установлено в группе, тем они лучше справлялись с задачей.

#nvidia #gpu #enpire
Источник: tomshardware.com
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