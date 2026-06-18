SK Hynix сообщила, что отправила своим крупным заказчикам первые образцы новейших чипов высокоскоростной памяти HBM4E. Компания рассчитывает укрепить позиции на быстрорастущем рынке памяти, востребованной в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ).Речь идёт о 12-слойных чипах HBM4E нового поколения. По данным SK Hynix, они обеспечивают скорость до 16 гигабит в секунду на контакт и более чем на 20% превосходят предыдущие модели по энергоэффективности. HBM-память используется в дата-центрами ИИ и играет ключевую роль в работе процессоров, применяемых для обучения крупных ИИ-моделей.
Такая память особенно важна, когда дата-центр оснащён ИИ-ускорителями от NVIDIA, поскольку она позволяет обрабатывать большие массивы данных.
SK Hynix остаётся основным поставщиком HBM-памяти для NVIDIA, тогда как Samsung и Micron продолжают конкурировать за долю на этом рынке. Рост спроса на ИИ-вычисления делает новое поколение HBM одним из ключевых направлений развития мировой полупроводниковой отрасли, порой в ущерб розничным решениям для потребителей.