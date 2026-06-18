Компания является основным поставщиком памяти для NVIDIA

SK Hynix сообщила, что отправила своим крупным заказчикам первые образцы новейших чипов высокоскоростной памяти HBM4E. Компания рассчитывает укрепить позиции на быстрорастущем рынке памяти, востребованной в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображения Речь идёт о 12-слойных чипах HBM4E нового поколения. По данным SK Hynix, они обеспечивают скорость до 16 гигабит в секунду на контакт и более чем на 20% превосходят предыдущие модели по энергоэффективности. HBM-память используется в дата-центрами ИИ и играет ключевую роль в работе процессоров, применяемых для обучения крупных ИИ-моделей.

Такая память особенно важна, когда дата-центр оснащён ИИ-ускорителями от NVIDIA, поскольку она позволяет обрабатывать большие массивы данных.

SK Hynix остаётся основным поставщиком HBM-памяти для NVIDIA, тогда как Samsung и Micron продолжают конкурировать за долю на этом рынке. Рост спроса на ИИ-вычисления делает новое поколение HBM одним из ключевых направлений развития мировой полупроводниковой отрасли, порой в ущерб розничным решениям для потребителей.