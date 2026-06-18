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Nacvark
Bosch выплатит $36 млн США из-за поставок сенсоров Китаю
Об этом объявило Министерство торговли США
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Компания Bosch, известный немецкий производитель бытовой техники, согласилась выплатить Министерству торговли США 36 миллионов долларов за поставку китайской Huawei сенсорной продукции и программного обеспечения для мобильных телефонов на сумму 70 миллионов долларов. Как известно, США внесли Huawei в чёрный список, который требует от компаний-партнёров, экспортирующих американские технологии, согласовывать все поставки с Вашингтоном.Источник изображения: Reuters
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Согласно заявлению Министерства торговли США, которое приводит Reuters, Bosch и её дочерние компании в период с 2020 по 2024 год более 100 раз экспортировали в Китай товары и программное обеспечение без экспортной лицензии. Министерство юстиции США согласилось закрыть связанное с этой ситуацией расследование в рамках мирового соглашения, которое как раз таки предполагают выплату штрафа в размере 36 миллионов долларов.

Проще говоря, Bosch попросту решила вернуть часть прибыль США, чтобы её не обвинили в нарушении ограничительных мер и не ввели какие-либо ограничения. Это при условии, что штаб-квартира Bosch расположена в Штутгарте, а вышеупомянутые дочерние предприятия даже не зарегистрированы в США.

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Bosch также собщила, что усовершенствовала свою программу соблюдения экспортных правил США для предотвращения подобных нарушений в будущем.

#сша #китай #bosch
Источник: reuters.com
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