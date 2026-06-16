Пока финансовые показатели компании гораздо скромнее

Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания может зарабатывать около 1 триллиона долларов в год уже к 2030 году. По его словам, если компания не превысит этот уровень выручки в 2031 году, он будет удивлён. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЗаявление прозвучало через два дня после выхода SpaceX на биржу. После IPO компания получила оценку более 2 триллионов долларов и стала одной из крупнейших компаний США. Это также укрепило статус Маска как первого в мире триллионера, по крайней мере, формально.

Однако текущие финансовые показатели SpaceX пока намного ниже озвученных Маском прогнозов. В 2025 году выручка компании выросла до 18 миллиардов долларов. При этом SpaceX получила чистый убыток в 4 миллиарда долларов, хотя годом ранее была прибыль 791 миллион долларов. Из-за этого часть аналитиков осторожно относится к прогнозам Маска.

Крупные инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, также более скептично относятся к своим прогнозам. Они оценивают выручку SapceX к 2030 году примерно в 300 - 400 миллиардов долларов, но никак не в 1 триллион долларов.