Это превышает прошлый рекорд лота с оценкой в $2 млн

Запечатанный картридж культовой видеоигры Super Mario для консоли Nintendo Entertainment System (NES) 1980-х годов ушёл с молотка на аукционе Heritage Auctions за 3 миллиона долларов, установив новый рекорд для рынка коллекционных видеоигр. Об этом сообщает The Verge. Источник изображения: Gemini AIОсобенность конкретно этого лота – оригинальная коробка, запечатанная не привычной пластиковой плёнкой, а редкой глянцевой наклейкой. По данным Heritage Auctions, это один из самых ранних подтверждённых запечатанных экземпляров игры и один из всего трёх известных экземпляров такого типа. Состояние копии оценено в PSA 9.6 A++ (почти безупречное состояние).

Продажа заметно превысила предыдущий рекорд: в 2021 году другая копия Super Mario была продана за 2 миллиона долларов. Для сравнения, ещё в 2020 году рекордная цена за игру на аукционе составляла всего лишь 114 тысяч долларов, что показывает, насколько сильно вырос рынок винтажных игровых коллекционных предметов.

Heritage Auctions также включила в лот консоль NES Control Deck, с которой, по данным аукциона, эта копия игры изначально поставлялась. Она пролежала внутри комплекта почти 40 лет, что помогло сохранить её в исключительном состоянии.