Компания уже намекала на возможную поддержку геймеров

Компания Intel, вероятно, готовится выпустить новые процессоры Raptor Lake для бюджетных сборок компьютеров. По данным Tom’s Hardware, компания рассматривает выпуск более совершенных процессоров, которые будут поддерживать старый сокет LGA 1700 с поддержкой памяти DDR4, которая значительно дешевле новой DDR5. Источник изображения: ChatGPTТакой шаг позволил бы продлить жизнь недорогим материнским платам и системам с DDR4, особенно на фоне роста цен на современную память. По сути, Intel может взять пример с AMD, которая продолжает поддерживать старую AM4-платформу и недавно вернулась к Ryzen 7 5800X3D на фоне дефицита памяти. Учитывая приверженность Intel выпуску новых сокетов, это достаточно неожиданное решение.

Отмечается, что выпуск новых процессоров возможен только во второй половине 2027 года. При этом не исключено, что за это время планы Intel ещё могут измениться и всё зависит от ситуации на рынке. Однако маловероятно, что за это время цены на память опустятся до уровня, который позволит компании вернуться вновь к геймерскому сегменту.