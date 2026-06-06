Не самое eco-friendly решение, но такая политика действующей администрации

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) распорядился направить почти 700 миллионов долларов на поддержку угольной энергетики. Для этого Белый дом прибегнет к законодательству, связанному с национальной безопасностью.

Средства планируют направить на модернизацию более чем десятка угольных электростанций, строительство крупного экспортного терминала на западном побережье США, а также софинансирование новых угольных объектов вместе с частными компаниями. Более половины суммы потратят именно на модернизацию существующих объектов. Источник изображения: ChatGPTСвои действия в Белом доме объясняют ростом потребления электроэнергии центрами обработки данных, используемых искусственным интеллектом. При этом американские власти предпочли поддержать именно угольную энергетику, а не более дешёвый природный газ или источники возобновляемой энергии. Сам Трамп неоднократно говорил о «чистоте» угля, подчёркивая свою приверженность традиционным энергоносителям.

Стоит также отметить, что когда-то угольная энергетика играла важную роль в энергетической системе США – более 50% производства электроэнергии. Сейчас доля кратно меньше, учитывая наличие альтернативы.