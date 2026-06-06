Его первый полёт состоялся буквально полгода назад

В NASA сообщили о новых достижения в рамках программы по разработке экспериментального сверхзвукового самолёта X-59. Самолёт разрабатывается в специальной конструкции, которая позволит ему летать со скоростью, превышающей скорость звука, без характерного шума. Спустя 6 месяцев после первого полёта NASA всё-таки подтвердили способность X-59 преодолевать сверхзвуковой барьер. Источник изображения: NASA

Прошедший в пятницу полёт продолжался 81 минуту. На протяжении этого времени лётчик-испытатель выполнил указания, чтобы специалисты и инженеры могли собрать нужную информацию с датчиков, необходимую для дальнейшей разработки.

Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что уже в ближайшие дни агентство планирует сделать следующий шаг и достичь скорости в 1,4 Маха.

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Как уже было упомянуто выше, самолёт X-59 спроектирован для полетов на сверхзвуковых скоростях, издавая при этом лишь тихий глухой удар, а не громкий звуковой удар. Последнее стало причиной, почему в мире запретили использование коммерческой сверхзвуковой авиации. Создание самолёта, способного тихо летать на такой скорости, сподвигло бы международное сообщество постепенно отказаться от таких запретов ради повышения эффективности гражданской авиации.