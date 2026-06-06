Об этом сообщил руководитель проекта Алексей Шелобков, чьи слова приводит издание Reuters

В России планируют запустить собственную, уменьшенную версию спутникового широкополосного интернета Starlink уже в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, чьи слова с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приводит издание Reuters.

По его словам, спутники уже запускаются, а в ближайшие недели начнутся испытания. Полноценный запуск системы в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2027 год. Источник изображения: ChatGPTРазработка российского спутникового интернета происходит в рамках проекта «Бюро 1440», который в марте 2026 года отчиталась об успешном запуске своих первых 16 низкоорбитальных спутников «Рассвет». В течение нескольких лет группировка спутника будет увеличена до 900 единиц. Это примерно в 12 раз меньше, чем у SpaceX спутников Starlink, но пока речи не идёт о глобальной спутниковой системе.

Как известно, SpaceX ограничивает использование Starlink на российских территориях, а законодательством регламентирован запрет на ввоз спутниковых терминалов американского интернета.