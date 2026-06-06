Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В России планируют запустить уменьшенную версию Starlink в следующем году
Об этом сообщил руководитель проекта Алексей Шелобков, чьи слова приводит издание Reuters
реклама

В России планируют запустить собственную, уменьшенную версию спутникового широкополосного интернета Starlink уже в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, чьи слова с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приводит издание Reuters.

По его словам, спутники уже запускаются, а в ближайшие недели начнутся испытания. Полноценный запуск системы в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2027 год.Источник изображения: ChatGPTРазработка российского спутникового интернета происходит в рамках проекта «Бюро 1440», который в марте 2026 года отчиталась об успешном запуске своих первых 16 низкоорбитальных спутников «Рассвет». В течение нескольких лет группировка спутника будет увеличена до 900 единиц. Это примерно в 12 раз меньше, чем у SpaceX спутников Starlink, но пока речи не идёт о глобальной спутниковой системе.

Как известно, SpaceX ограничивает использование Starlink на российских территориях, а законодательством регламентирован запрет на ввоз спутниковых терминалов американского интернета.

#россия #starlink
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
Steam опубликовал список наиболее популярных моделей видеокарт за май 2026 года
Подписание соглашения о тоннеле между Россией и США через Берингов пролив состоится 5 июня
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
В GizmoChina выбрали пять лучших смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3
Релиз приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword состоится 25 сентября
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
В финском городе Кухмо некоторые квартиры продаются за €1
VK и «Яндекс» начнут взимать плату за использование сторонних почтовых клиентов
Аэрофлот получит вторую партию импортозамещённых МС-21-310 из 90 самолётов
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
Bowers & Wilkins оценила новые флагманские колонки B&W 805 D5 с алмазным твитером в 15000 долларов
Энтузиаст сравнил Core i7-5775C и Core i7-4790K в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Учёные в Сахаре нашли первое доказательство давно погибшей неизвестной протопланеты размером с Луну
Названы получатели первых четырёх импортозамещённых Ту-214 в 2026 году
Патент Geely раскрыл задний мост Galaxy Cruiser 700 с двумя двигателями и гидравлической муфтой
ASRock показала на Computex 2026 прототип видеокарты для следующего поколения Radeon
Производство ОЗУ DDR4 и совместимых материнских плат возобновляется из-за дефицита DDR5

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter