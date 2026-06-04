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Nacvark
В Анголе нашли десятки неизвестных ранее пауков и насекомых
Исследователи из организации The Wilderness Project обследовали плато Лисима
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Международная экспедиция The Wilderness Project обнаружила на удалённом плато Лисима в восточной Анголе десятки видов насекомых, которые ранее могли быть неизвестны науке. Среди находок – восемь видов стрекоз, три вида кузнечиков и около 60 видов бабочек и мотыльков.Источник изображения: Nicky Bay/The Wilderness ProjectРайон исследования называют одним из последних крупных «белых пятен» биоразнообразия Африки. Особое внимание учёных привлекли необычные пауки: один из них светится синим под ультрафиолетом, а другой, ярко-оранжевый паук-кругопряд, имитирует божью коровку, предупреждая хищников о возможной токсичности. Также исследователи нашли бронированного хищного сверчка, способного выбрасывать защитную жидкость при нападении.

Плато Лисима важно не только из-за редких видов. Его воды питают крупные речные системы Африки, включая Конго, Окаванго, Замбези и Кванзу. Учёные считают, что изучение этой территории поможет лучше понять, как устроены хрупкие экосистемы региона и какие виды могут исчезнуть ещё до официального описания.

Исследователи предупреждают: биоразнообразию плато угрожают вырубка лесов и кустарная добыча алмазов. По словам участников экспедиции, новые открытия подчёркивают необходимость срочной защиты района, пока редкие виды и их среда обитания не были утрачены.

#исследования #насекомые #ангола
Источник: edition.cnn.com
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