Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Anthropic предоставила Южной Кореи доступ к новейшей ИИ-модели Mythos
О доступе ней уже давно просит Европа
реклама

В Южной Корее сообщили о предоставлении Агентству по кибербезопасности страны доступа к новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от Anthropic, предназначенной для поиска уязвимостей в киберсистемах. Произошло это в рамках тесного сотрудничества сторон.Источник изображения: Reuters
URL изображенияFinancial Times сообщало ранее, что Anthropic планирует расширить доступ к ИИ Mythos и предоставить его 150 организациям в 15 странах, включая Южную Корею, где расположены критически важные для цепочки поставок Samsung Electronics, SK Hynix и другие.

Mythos была представлена Anthropic в апреле. На первом этапе компания представила предварительный доступ к этой ИИ-модели ограниченному количеству пользователей. Практически сразу стало понятно, что она представляет большую важность, поскольку может использоваться не только для поиска уязвимостей с целью их устранения, но и взломов. По этой причине многие организации, включая банки Европы, начали срочно созывать заседания, чтобы добиться доступа к Mythos.

Южнокорейские власти подтвердили планы использовать Mythos и другие передовые ИИ-модели для улучшения своих возможностей в области кибербезопасности.

#южная корея #anthropic #mythos
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter