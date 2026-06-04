О доступе ней уже давно просит Европа

В Южной Корее сообщили о предоставлении Агентству по кибербезопасности страны доступа к новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от Anthropic, предназначенной для поиска уязвимостей в киберсистемах. Произошло это в рамках тесного сотрудничества сторон. Источник изображения: Reuters

URL изображенияFinancial Times сообщало ранее, что Anthropic планирует расширить доступ к ИИ Mythos и предоставить его 150 организациям в 15 странах, включая Южную Корею, где расположены критически важные для цепочки поставок Samsung Electronics, SK Hynix и другие.

Mythos была представлена Anthropic в апреле. На первом этапе компания представила предварительный доступ к этой ИИ-модели ограниченному количеству пользователей. Практически сразу стало понятно, что она представляет большую важность, поскольку может использоваться не только для поиска уязвимостей с целью их устранения, но и взломов. По этой причине многие организации, включая банки Европы, начали срочно созывать заседания, чтобы добиться доступа к Mythos.

Южнокорейские власти подтвердили планы использовать Mythos и другие передовые ИИ-модели для улучшения своих возможностей в области кибербезопасности.