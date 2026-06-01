Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
BYD предлагает оплатить ремонт авто владельцам ИИ-помощника God’s Eye в случае ДТП
BYD предлагает оплатить ремонт авто владельцам ИИ-помощника God’s Eye в случае аварии
реклама

Компания BYD из Китая, занимающаяся производством автомобилей, продолжает работу над своей автономной технологией помощи водителю God’s Eye. Речь идёт о передовой системе интеллектуального вождения и помощи водителю (ADAS), объединяющей камеры, радары, LiDAR и искусственный интеллект для автономного управления, автоматической парковки и безопасного движения в плотном потоке транспорта.Источник изображения: ChatGPTНесмотря на всё вышеописанное, пока нельзя назвать God’s Eye технологически идеальной системой, которая никогда не ошибается. По этой причине BYD предлагает покрывать расходы в случае, если использование её автономного помощника привело к аварии. Однако компенсация положена только в том случае, когда ассистент использовался корректно.

Компания обещает компенсировать ремонт и связанные расходы. По задумке, такой подход должен укрепить доверие клиентов к технологии и показать уверенность производителя в собственных разработках.

BYD далеко не одна разрабатывает подобные технологии, но обычно они предусматриваются на дорогие марки автомобилей, в то время как китайский автопроизводитель делает ставку на массового внедрения. При этом компания стала первой, кто добровольно предлагает взять на себя расходы по ремонту, если её ИИ станет причиной аварии.

#byd #god’s eye
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Netflix показал трейлер исторической драмы «В руках Данте» с Джерардом Батлером
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter