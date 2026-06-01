BYD предлагает оплатить ремонт авто владельцам ИИ-помощника God’s Eye в случае аварии

Компания BYD из Китая, занимающаяся производством автомобилей, продолжает работу над своей автономной технологией помощи водителю God's Eye. Речь идёт о передовой системе интеллектуального вождения и помощи водителю (ADAS), объединяющей камеры, радары, LiDAR и искусственный интеллект для автономного управления, автоматической парковки и безопасного движения в плотном потоке транспорта. Несмотря на всё вышеописанное, пока нельзя назвать God's Eye технологически идеальной системой, которая никогда не ошибается. По этой причине BYD предлагает покрывать расходы в случае, если использование её автономного помощника привело к аварии. Однако компенсация положена только в том случае, когда ассистент использовался корректно.

Компания обещает компенсировать ремонт и связанные расходы. По задумке, такой подход должен укрепить доверие клиентов к технологии и показать уверенность производителя в собственных разработках.

BYD далеко не одна разрабатывает подобные технологии, но обычно они предусматриваются на дорогие марки автомобилей, в то время как китайский автопроизводитель делает ставку на массового внедрения. При этом компания стала первой, кто добровольно предлагает взять на себя расходы по ремонту, если её ИИ станет причиной аварии.