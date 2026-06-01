Nacvark
TSMC начала масштабный набор сотрудников для своего будущего завода в Германии
Там будут трудится порядка 2 000 человек
Компания TSMC начала масштабный набор сотрудников для будущего завода по производству полупроводников в Дрездене (Германия). Сейчас над проектом работает около 100 человек, примерно 40 из них приехали из Тайваня. По мере установки оборудования штат будет расширяться, а в перспективе на предприятии должны работать около 2 тысяч специалистов.Источник изображения: ChatGPTНовый завод под названием European Semiconductor Manufacturing Company является совместным проектом TSMC, Bosch, Infineon и NXP. Общая стоимость оценивается примерно в 10 миллиардов евро, при этом около половины суммы покрывается за счёт государственных субсидий. Завод должен стать одним из ключевых элементов европейской стратегии по снижению зависимости от поставок полупроводников из Азии.

Завод будет ориентирован прежде всего на чипы для автомобильной промышленности и промышленной электроники – сфер, где Германия и Европа особенно заинтересованы в стабильных поставках

Строительство площадки рядом с аэропортом Дрездена уже активно идёт. По данным Handelsblatt, сейчас на объекте работают около 1,2 тысяч строителей, а летом их число может вырасти до более чем 5 тысяч. Запуск производства ожидается примерно к концу 2027 года.

#tsmc #германия
Источник: handelsblatt.com
