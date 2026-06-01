Nacvark
Хуанг оценил прорыв Huawei в полупроводниковой отрасли
Однако он не видит угрозы, которая оставит TSMC без заказов
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) прокомментировал недавнее заявление руководства Huawei о новом подходе к развитию полупроводников, который не требует использования передового оборудования, запрещённого для импорта Китаем. Основной акцент делается на повышении производительности без дальнейшего уменьшения размера транзисторов.Источник изображения: Reuters
По мнению Хуанга, такой подход к технологии действительно может увеличить количество транзисторов в кристалле в два, три или даже четыре раза, что звучит перспективно для китайских компаний. Однако он подчеркнул, что этот прорыв никак не скажется на бизнесе TSMC по выпуску полупроводников.

Дженсен Хуанг подчёркивает, что TSMC уже многие годы развивает передовые технологии выпуска чипов, которые не сопоставимы с решениями Huawei. Именно поэтому их использует NVIDIA и именно поэтому у TSMC сохраняется серьёзное технологическое преимущество над конкурентами.

Стоит также отметить, что Huawei пока не запустила в массовое производство чипы по своей технологии. Вероятно, это произойдёт осенью 2026 года.

#nvidia #huawei
Источник: trendforce.com
