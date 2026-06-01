Компания Dell представила ноутбук XPS 13 бюджетного сегмента, который имеет начальную стоимость в 699 долларов и 599 долларов для студентов. Компания пытается конкурировать с решением MacBook Neo от Apple, которое получило большой спрос из-за соотношения эффективности и низкий стоимости, что особенно важно для студентов. Источник изображения: Reuters

XPS 13 станет самым тонким и лёгким ноутбуком в линейке. По сравнению с MacBook Neo, он будет легче на 200 грамм, но получит больший экран.

В Dell признают, что MacBook Neo от Apple стал удачным продуктом, но у компании также есть желание предложить лучшие варианты по доступной цене. При этом стоит отметить, что XPS 13 будет дороже MacBook Neo на 100 долларов.

Концентрация производителей ноутбуков на бюджетном сегменте с большой вероятностью обусловлена ситуацией на рынке памяти. Создавать решения с большим количеством памяти может быть нецелесообразно, поскольку они будут дороже, чем если бы поступили в продажу несколько лет назад. Бюджетные решения обычно имеют ограниченный объём памяти – до 8GB, чего хватит для студентов.