Вашингтон перекрывает возможности параллельного импорта оборудования

Министерство торговли США планирует усилить экспортный контроль за поставками чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. В первую очередь речь идёт о передовых ИИ-чипах Rubin, Blacwell от NVIDIA, а также AMD MI350x. Источник изображения: Reuters

Экспортный контроль будет распространяться в том числе на незарегистрированные в Китае компании, что позволяет пресекать параллельный импорт. По данным ведомства, именно благодаря параллельному импорту Пекин мог продолжать получать поставки ИИ-чипов. При этом параллельный импорт ИИ-чипов возник относительно недавно: в мае 2025 года, когда Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена об установлении контроля над глобальной цепочкой поставок.

Зарубежные подразделения китайских компаний, например в Малайзии, могли импортировать американские чипы в обход ограничений, а объём поставок оценивался в сотнях тысячах. Теперь, судя по всему, лавочка будет прикрыта.

США не требуют от центров обработки данных, получивших оборудование в обход ограничений, прекратить использование или остановить обслуживание. Новые меры вписываются в более широкую стратегию Вашингтона по ограничению доступа китайских компаний к технологиям, которые могут ускорить развитие критически важных ИИ-систем.