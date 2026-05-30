Контракт позволит развернуть группировку спутников к 2028 году

Космические силы США сообщили о заключении контракта с компанией SpaceX на разработку и поставку спутников отслеживания воздушных угроз из космоса в рамках программы SB-AMTI (Space-Based Advanced Moving Target Indicator). Общая стоимость контракта составляет 4,16 миллиардов долларов, а развёртывание спутниковой группировки запланировано на 2028 год. Источник изображения: Reuters

SB-AMTI представляет собой систему, объединяющую космически датчики, защищённые каналы связи и наземную инфраструктуру обработки данных. Вероятно, она будет в будущем интегрирована в систему противоракетной обороны «Золотой купол» для отслеживания потенциальных угроз из космоса. В заявлении Космических сил США говорится, что сотрудничество со SpaceX позволит оперативно устранить «слепые зоны».

Несколько дней назад Космические силы США также выделили SpaceX 2,29 миллиардов долларов на создание защищённой высокоскоростной спутниковой сети связи. Заключение новых контрактов происходит на фоне подготовки SpaceX к предстоящему IPO, в ходе которого оценка компании может превысить 1,75 триллиона долларов.