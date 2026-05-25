Они удалялись по требованию регуляторов

Компания Apple опубликовала отчёт о прозрачности магазина приложений App Store для iOS за 2025 год, в котором сообщила, сколько приложений было удалено в связи с требованиями иностранных правительств. Сообщается, что за год компании пришлось удалить из российского магазина приложений 1213 программ – самое большое количество удалённых приложений. Источник изображения: ChatGPTВ то же время по требованию правительства Китая было удалено 196 предложений, а во Вьетнаме власти добились удаления 335 программ. При этом в 2024 году количество удалённых из российского App Store приложений было кратно меньше – всего лишь 171, а в 2022 году вовсе только 7 программ удалили.

В случае с российским App Store следует отметить, что в этом и прошлом годах Apple удаляла множество VPN-приложений, которые нарушают требованиям российского законодательства. Вероятно, на такие приложения пришлась значительная доля запросов на удаление.

Apple активно сотрудничает с различными правительствами, удаляя приложений из региональных App Store по требованию властей без каких-либо длительных разбирательств. Подход к удалению приложений происходит на местном уровне, то есть фактически речь идёт о локальной блокировке, не затрагивающей доступ к программе в других странах.