Не уточняется, чем обусловлено снижение цены

Компания DeepSeek, разрабатывающая в Китае модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о снижении цены на флагманскую ИИ-модель V4-Pro на 75%. В заявлении компании говорится, что стоимость V4-Pro снижена до 0,025-6 юаней за миллион токенов (примерно от 0,0035 до 0,83 доллара США) по сравнению с ранее установленными 0,1-24 юанями. Источник изображения: Reuters

При этом не уточняется, что стало причиной снижения цены на флагманскую ИИ-модель. В Deepseek изначально дали понять, что V4-Pro будет стоить в 12 раз дороже Flash, поскольку существуют ограничения в вычислительных мощностях высокопроизводительных систем. Вероятно, увеличение производства китайских ИИ-чипов Huawei Ascend 950 позволило расширить вычислительные мощности.

Deepseek также обещает продолжить тенденцию со снижением цен на флагманские ИИ-модели по мере массового запуска центров обработки данных на Ascend 950 во второй половине 2026 года.

V4-Pro хоть и не является лучшей в мире ИИ-моделью для программирования, но вполне конкурентоспособна с флагманскими решениями Anhropic и OpenAI. Точно можно сказать, что Deepseek V4-Pro пишет код лучше, чем Grok от Илона Маска.