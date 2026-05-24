Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Китайский ИИ Deepseek снижает в 4 раза цены на флагманскую модель V4-Pro
Не уточняется, чем обусловлено снижение цены
реклама

Компания DeepSeek, разрабатывающая в Китае модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о снижении цены на флагманскую ИИ-модель V4-Pro на 75%. В заявлении компании говорится, что стоимость V4-Pro снижена до 0,025-6 юаней за миллион токенов (примерно от 0,0035 до 0,83 доллара США) по сравнению с ранее установленными 0,1-24 юанями.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПри этом не уточняется, что стало причиной снижения цены на флагманскую ИИ-модель. В Deepseek изначально дали понять, что V4-Pro будет стоить в 12 раз дороже Flash, поскольку существуют ограничения в вычислительных мощностях высокопроизводительных систем. Вероятно, увеличение производства китайских ИИ-чипов Huawei Ascend 950 позволило расширить вычислительные мощности.

Deepseek также обещает продолжить тенденцию со снижением цен на флагманские ИИ-модели по мере массового запуска центров обработки данных на Ascend 950 во второй половине 2026 года.

V4-Pro хоть и не является лучшей в мире ИИ-моделью для программирования, но вполне конкурентоспособна с флагманскими решениями Anhropic и OpenAI. Точно можно сказать, что Deepseek V4-Pro пишет код лучше, чем Grok от Илона Маска.

#искусственный интеллект #deepseek
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Климатологи из США обнаружили под океаном гигантскую разогревающую грядущий Эль-Ниньо структуру
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter