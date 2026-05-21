Компания Tesla объявила о планах по тестированию в Литве программного обеспечения для помощи водителю в управлении полностью автономным режимом (Full Self-Driving). Страна стала второй в Европе, кто пошёл на такой шаг и согласилась сертифицировать американские технологии автономного вождения. Первыми это сделали Нидерланды, порекомендовавшие другим европейским странам последовать их примеру. Источник изображения: Reuters

Литовский регулятор подтвердил, что признаёт нидерландскую сертификацию, в то время как другие страны Европы отнеслись к такому шагу со скепсисом. Ожидалось, что Бельгия станет первой страной, которая признает нидерландскую сертификацию относительно технологий автономного вождения Tesla, поскольку в стране уже проходят тестирование передовое программное обеспечение этой компании.

Вслед за Литвой власти Греции также сообщили, что рассматривают сертификацию технологий Tesla. Нидерландский регулятор перед принятием решения о сертификации автономного вождения Tesla в течение полутора лет тестировал программное обеспечение, в том числе на дорогах общего пользования.