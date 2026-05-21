Nacvark
OpenAI потратит $234 млн на создание прикладной ИИ-лаборатории в Сингапуре
Компания также создаст в стране около 200 рабочих мест

Компангия OpenAI планирует потратить примерно 234 миллионов долларов на создание новой прикладной исследовательской ИИ-лаборатории в Сингапуре. Проект станет первым подобным международным центром компании за пределами США и частью более широкой программы по развитию ИИ в Азии.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНовая лаборатория будет работать в рамках партнерства с Министерством цифрового развития и информации Сингапура. Основная цель инициативы – ускорить внедрение прикладного ИИ в ключевые отрасли, включая государственные сервисы, финансовую систему, здравоохранение и цифровую инфраструктуру.

Помимо прочего, OpenAI хочет создать в Сингапуре более 200 высокотехнологичных рабочих мест, включая инженеров и специалистов по развертыванию решений в области ИИ. Компания также будет работать над специальными образовательными программами для местных разработчиков и инициативами для малого и среднего бизнеса.

Такие решения были принят на фоне стремлений властей Сингапура к становлению страны региональным центром ИИ-инноваций.

#openai #сингапур
Источник: bloomberg.com
