Компания может получить оценку в $1 трлн

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ИИ-стартап OpenAI в ближайшие недели планирует конфиденциально подать заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. Компания ускоряет планы по проведению IPO после победы в суде над Илоном Маском (Elon Reeve Musk), выступавшим против коммерциализации ИИ-стартапа. Источник изображения: Reuters

По словам источников издания, урегулирование этого юридического вопроса устранило главное препятствие на пути к IPO, поэтому руководство OpenAI решило ускорить сроки его проведения. Примечательно, что регуляторам придётся рассматривать заявку на IPO как от OpenAI, так и от SpaceX, которая оценивается в 2 триллиона долларов.

Последняя оценка OpenAI составляет примерно 852 миллиардов долларов. К моменту IPO общая цена акций компании с большой вероятностью превысит 1 триллион долларов. Пока нет точной информации, когда всё-таки состоится IPO у ИИ-стартапа, но в планах руководства привлечь примерно 60 миллиардов долларов. Изначально предполагалось, что IPO состоится осенью 2026 года, но документы были поданы слишком заблаговременно для этой даты.