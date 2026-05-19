Nacvark
В Китае запустили серийное производство роботакси на полностью отечественной платформе
Им занимается компания Xpeng из Гуанчжоу

Компания Xpeng (Китай) объявила о запуске в Гуанчжоу серийного производства своего первого роботакси, которое перейдёт на полностью беспилотное управление к началу 2027 года. Основным преимуществом этого роботакси является то, что оно полностью состоит из отечественных деталей.Источник изображения: Gemini AIКак утверждается в заявлении компании, платформой для роботакси является GX Xpeng. Другие китайские компании прибегали к использованию иностранных технологий, в то время как Xpeng ориентируется полностью на местное производство.

Xpeng планирует пилотный запуск эксплуатации роботакси во второй половине года. В их планах в течение полутора года произвести от сотен до тысяч электрокаров, оборудованных всем необходимым для работы в формате роботакси.

По целям Xpeng крайне напоминает своего американского конкурента Tesla, который также запустил серийное производство Cybercab и планирует перейти на полностью автономное управление без операторов безопасности в ближайшие годы. Основными препятствиями для этого является условия сертификации и готовность технологий.

#китай #xpeng #гуанчжоу
Источник: reuters.com
