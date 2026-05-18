Компания Figure AI считает, что это первый шаг к полностью автономным складам

Компания Figure AI из США продемонстрировало своих трёх человекоподобных роботов Боба, Френка и Гари, которые способны заниматься круглосуточной сортировкой посылок на конвейере без вмешательства человека. Они выполняют складские задачи полностью в автономном режиме. Источник изображения: Figure AIГуманоидные роботы могут сканировать штрихкоды на посылках, поднять и переносить коробки, а также правильно размещать их на конвейере. При этом все действия происходит в стабильно ускоренном темпе – 3 секунды на посылку. За сутки работы им удалось обработать десятки тысяч посылок, хотя и не без перерывов: порой им приходилось заменять друг друга для подзарядки.

В Figure AI считают, что их разработка является первым шагом к круглосуточным роботизированным складам, где будут работать только роботы. Для этого компания совершенствует свою модель Helix-02, отвечающую за компьютерное зрение, сенсоры и балансировку, управление движениями и принятие решений в реальном времени. В будущем компания рассчитывает производить промышленных роботов для автоматизации всех складских процессов.