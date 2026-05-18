Прибыль составила примерно 30 миллионов долларов США

Компания Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), являющаяся дочерним предприятием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), объявила, что запущенный её завод в Кумамото (Япония) вышел в прибыль чуть более чем спустя год с момента запуска массового производства в конце 2024 года. Источник изображения: ChatGPTЯпонский завод принёс компании прибыль в размере 951 миллионов тайваньских долларов (около 30 миллионов долларов США). Для понимания, в предыдущем квартале компания фиксировала убыток 1,39 млрд тайваньских долларов, а годом ранее – 3,25 миллиардов тайваньских долларов.

Завод в Кумамото использует зрелые технологические процессы 12-, 16-, 22- и 28-нанометровых техпроцессов, ориентированных на автомобильную и промышленную отрасли. Сейчас JASM, в которой TSMC владеет 77%, также строит второй завод в том же регионе. Изначально второй завод планировалось оснастить 6-нм технологией, однако в феврале планы были пересмотрены в пользу более передового 3-нм процесса.

Рост прибыли объясняется введением в эксплуатацию всех запланированных производственных мощностей, а также обеспечение предприятия достаточным количеством заказом. Тем не менее произошло это все равно достаточно быстро.