Nacvark
Запущенный TSMC завод в Японии вышел в прибыль всего за один год
Прибыль составила примерно 30 миллионов долларов США

Компания Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), являющаяся дочерним предприятием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), объявила, что запущенный её завод в Кумамото (Япония) вышел в прибыль чуть более чем спустя год с момента запуска массового производства в конце 2024 года.Источник изображения: ChatGPTЯпонский завод принёс компании прибыль в размере 951 миллионов тайваньских долларов (около 30 миллионов долларов США). Для понимания, в предыдущем квартале компания фиксировала убыток 1,39 млрд тайваньских долларов, а годом ранее – 3,25 миллиардов тайваньских долларов.

Завод в Кумамото использует зрелые технологические процессы 12-, 16-, 22- и 28-нанометровых техпроцессов, ориентированных на автомобильную и промышленную отрасли. Сейчас JASM, в которой TSMC владеет 77%, также строит второй завод в том же регионе. Изначально второй завод планировалось оснастить 6-нм технологией, однако в феврале планы были пересмотрены в пользу более передового 3-нм процесса.

Рост прибыли объясняется введением в эксплуатацию всех запланированных производственных мощностей, а также обеспечение предприятия достаточным количеством заказом. Тем не менее произошло это все равно достаточно быстро.

#tsmc #япония
Источник: focustaiwan.tw
