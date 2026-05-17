Встреча Дональда Трампа (Donald John Trump) и Си Цзиньпина (Xi Jinping) не привела к заключению сделок в области чипов и искусственного интеллекта

После завершения саммита между США и Китаем без значимых соглашений в сфере технологий мировые рынки полупроводников испытали заметное снижение. Инвесторы рассчитывали, что встреча может привести к смягчению ограничений на экспорт чипов и появлению новых торговых договорённостей, но ожидания не оправдались. Источник изображения: Gemini AIКак отмечает The Wall Street Journal, ключевым разочарованием стало отсутствие конкретных договорённостей по вопросам поставок передовых полупроводников и технологий искусственного интеллекта. Несмотря на обсуждение экономического сотрудничества, тема чипов и высоких технологий не заняла центрального места в переговорах. Это усилило неопределённость вокруг будущего торговых отношений двух крупнейших экономик мира.

На фоне итогов саммита акции ведущих производителей полупроводников оказались под давлением. Бумаги таких компаний, как NVIDIA, Intel и AMD, упали в цене, а вместе с ними просели и акции азиатских и европейских поставщиков оборудования и памяти. Рынок отреагировал на то, что прежние ожидания возможного смягчения ограничений не подтвердились.

Дополнительным фактором стало то, что США уже разрешили экспорт некоторых чипов NVIDIA в Китай, однако фактические поставки пока не реализованы из-за отсутствия окончательных согласований со стороны Пекина. Китай, в свою очередь, продолжает курс на развитие собственной полупроводниковой индустрии и снижение зависимости от зарубежных технологий.