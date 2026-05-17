Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: Акции технологических компаний США упали в цене из-за результатов саммита в Пекине
Встреча Дональда Трампа (Donald John Trump) и Си Цзиньпина (Xi Jinping) не привела к заключению сделок в области чипов и искусственного интеллекта

После завершения саммита между США и Китаем без значимых соглашений в сфере технологий мировые рынки полупроводников испытали заметное снижение. Инвесторы рассчитывали, что встреча может привести к смягчению ограничений на экспорт чипов и появлению новых торговых договорённостей, но ожидания не оправдались.Источник изображения: Gemini AIКак отмечает The Wall Street Journal, ключевым разочарованием стало отсутствие конкретных договорённостей по вопросам поставок передовых полупроводников и технологий искусственного интеллекта. Несмотря на обсуждение экономического сотрудничества, тема чипов и высоких технологий не заняла центрального места в переговорах. Это усилило неопределённость вокруг будущего торговых отношений двух крупнейших экономик мира.

На фоне итогов саммита акции ведущих производителей полупроводников оказались под давлением. Бумаги таких компаний, как NVIDIA, Intel и AMD, упали в цене, а вместе с ними просели и акции азиатских и европейских поставщиков оборудования и памяти. Рынок отреагировал на то, что прежние ожидания возможного смягчения ограничений не подтвердились.

Дополнительным фактором стало то, что США уже разрешили экспорт некоторых чипов NVIDIA в Китай, однако фактические поставки пока не реализованы из-за отсутствия окончательных согласований со стороны Пекина. Китай, в свою очередь, продолжает курс на развитие собственной полупроводниковой индустрии и снижение зависимости от зарубежных технологий.

#сша #китай
Источник: wsj.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
С цены $1,48 млн начнут торги за новый Aston Martin Valhalla в меняющей оттенок на солнце окраске

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter