Вайбкодерам стоит задуматься о переезде

Компания OpenAI объявила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого все мальтийцы могут получить бесплатный доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT Plus (второй платный тариф) на один год. Им достаточно лишь пройти бесплатный курс по использованию ИИ, который, судя по всему, оплачивается государством. Источник изображения: Reuters

Программа стартует уже в этом месяце и будет расширяться по мере вовлечённости мальтийцев. Примечательно, что программа распространяется в том числе на граждан Мальты, проживающих за рубежом. Проще говоря, достаточно прост иметь гражданство Мальты, проживать в стране не обязательно.

Министр экономики страны Сильвио Шембри подчеркнул, что Мальта стала первой, кто запустил подобную программу. По оценкам мальтийского правительства, инициатива окажет помочь всем студентам, работникам и семьям. При этом власти не раскрывают финансовую составляющую сделки, хотя очевидно, что кому-то пришлось заплатить за подписку.

ChatGPT Plus на один месяц стоит примерно 20 долларов США. Таким образом, граждане Мальты сэкономят порядка 250 долларов за год.