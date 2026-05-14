По данным Nikkei, компания Anthropic предоставит доступ японским банкам, но европейские так и остаются в пролёте

Как сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на собственные источники, крупнейшие банки Японии получат доступ к новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от компании Anthropic, специализирующейся на поиске уязвимостей в кибербезопасности. Об этой системе просят европейские банки, но компания до сих пор не предоставила им доступ. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, среди японских тестировщиков выступают Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group. Это будет первый случай, когда японской компании будет предоставлен доступ к Mythos.

На фоне этого правительство Японии создаст создаст рабочую группу, объединяющую государственный и частный секторы, для решения проблем кибербезопасности японской финансовой системы.

В настоящее время банки США уже тестируют Mythos, спешно исправляя обнаруженные уязвимости. Банки по всему миру хотят получить доступ к этой ИИ-модели, чтобы исправить обнаруженные уязвимости перед тем, как ИИ станет доступен обычным пользователям, которые могут начать использовать его с целью выявления дыр в банковских системах.