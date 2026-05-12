Порой ИИ способен искать уязвимости, о которых компании даже не догадывались

Google заявила, что хакерские группы начали активно применять искусственный интеллект (ИИ) для проведения более сложных и эффективных кибератак. Речь идёт о новом этапе развития киберугроз, где ИИ становится инструментом не только для кибербезопасности, но и кибератак. Источник изображения: Reuters

По данным компании, злоумышленники использовали ИИ для поиска ранее неизвестной уязвимости – так называемого zero-day. Это особенно опасный тип уязвимостей, поскольку о нём не знают разработчики, а значит, нет готовых способов защиты. После обнаружения уязвимости хакеры с помощью ИИ смогли создать инструмент для её эксплуатации. Такая автоматизация значительно ускоряет процесс взлома и снижает зависимость от человеческих специалистов.

Атаку удалось своевременно выявить и остановить, прежде чем она привела к масштабным последствиям. Однако сам факт использования ИИ в подобных операциях вызывает серьёзные опасения у экспертов по кибербезопасности. Специалисты отмечают, что развитие таких технологий может привести к появлению более автономных и массовых атак. В перспективе ИИ сможет самостоятельно искать слабые места в системах и адаптировать методы взлома без участия человека.